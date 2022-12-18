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    Elon Musk, gazetecilerin Twitter hesaplarını yeniden açtı

    Elon Musk, gazetecilerin Twitter hesaplarını yeniden açtı

    Elon Musk aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını yeniden aktif etti.
    • 18.12.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 13:21
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    Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın almasıyla birlikte bazı değişikliklere uğrayan Twitter, attığı adımlarla tepki toplamaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Twitter, Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almıştı.

    Anlık konumun paylaşılmasının Twitter’da yasak olduğunu belirten Musk, özel jetinin konumunu anlık olarak payaşan @elonjet adlı hesabı da kapatmıştı. Söz konusu gazetecilerin de bu konum bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

    Twitter, gazetecilerin hesaplarını yeniden açtı

    Elon Musk aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını yeniden açtı.

    Elon Musk, gazetecilerin Twitter hesaplarını yeniden açtı #1

    Anket yaptı

    Kararı nedeniyle BM ve AB tarafından da eleştirilen Elon Musk, bir sonraki adımda ne yapması gerektiğini Twitter kullanıcılarına sordu.

    Ankete katılanların yüzde 58,7'si yasağın hemen kaldırılmasını istedi. Elon Musk bunun üzerine "halk sözünü söyledi" diyerek hesaplardaki engeli kaldırdı.


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