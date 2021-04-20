Elon Musk, iki kişinin öldüğü Tesla kazası hakkında açıklama yaptı

Elon Musk, iki kişinin öldüğü Tesla kazası hakkında açıklama yaptı

Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde aşırı hız nedeniyle ağaca çarparak 2 kişinin ölümüne yol açan kaza konusunda Tesla'yı savundu.

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin Teksas eyaletinde aşır hız nedeniyle virajı alamayarak ağaca çarpan sürücüsüz Tesla otomobil, alevler içinde kalarak 2 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaza sonrası, araçtaki iki kişiden birinin arka koltukta, diğerinin ise ön yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilmişti. Yani aracın şoför koltuğunda oturan kimse yoktu ve kontrol tamamen otomatik pilota bırakılmıştı.

ELON MUSK: OTOPİLOT AKTİF DEĞİLDİ

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği sürücüsüz Tesla kazası ile ilgili açıklama yaptı.

Tesla CEO'su, kaza sırasında otomatik pilotun aktif olmadığını ve müşterinin, aracın tam otonom sürüş yazılım paketini satın almadığını belirtti.

Musk ayrıca, "Standart otopilot özelliği şerit çizgilerinin olduğu yollarda devreye giriyor. Ancak kazanın meydana geldiği yolda şerit çizgisi yoktu." dedi.

Kısacası Musk'a göre, kaza yapan araçta tam otonom sürüş yazılımı yoktu ve araçtaki standart otopilot ise devrede değildi.

Tesla'nın otomatik sürüş sistemi nedeniyle 2 kişi öldü - VİDEO

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu şu anda kazayı araştırıyor.

TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Kazanın hemen ardından Tesla hisseleri, bir gün içinde yüzde 3,8 değer kaybetti. Bu düşüş, Elon Musk'ın servetinden 5.6 milyar dolar sildi.