Elon Musk: İran'da 100 Starlink internet uydusu aktif

Elon Musk, İran'da yaklaşık 100 Starlink uydu internet terminalinin hizmet verdiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.

Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına göndermişti.

İran'a da destek veriyor

Elon Musk, İran'da internete erişimde artan kısıtlamalara karşı, eylül ayında uydu interneti hizmeti sunma sözü vermişti.

Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Musk, halihazırda 100 Starlink'in İran'da aktif olduğu bilgisini paylaştı.

Starlink, Dünya'ya birkaç yüz kilometre mesafede bulunuyor ve 2 binden fazla küçük uyduyla kullanıcılara internet sağlıyor.