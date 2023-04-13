Elon Musk itiraf etti! Twitter satılıyor mu? 'Acı verici ve stresli' Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'tan Twitter hakkında önemli bir itiraf geldi. Musk, Twitter’ın devralış sürecinin zorluğundan bahsederek, şirkette büyük inişler ve çıkışlar yaşandığını dile getirdi. Ünlü iş insanı ayrıca Twitter'ın satışı ile ilgili bir itirafta da bulundu.

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter’ı Ekim ayında 44 milyar dolara satın almıştı. Musk'ın BBC'ye verdiği röportaj, aynı gün onaylanmış ve gerçekleşmişti. Röportajı yapan BBC muhabiri, Musk'ın röportajı hakkında konuştu.

Elon Musk Twitter'ı aldığına pişman mı?

Musk'a, Twitter’ı satın aldığı için pişman olup olmadığı da soruldu. Soruya yanıt olarak “Acı seviyesi oldukça yüksekti. Bu bir parti gibi değildi” cevabını veren Musk, son ayların “oldukça stresli” olduğunu da ifade etti. Fakat buna rağmen şirkette işlerin fena gitmediğini belirtti.

Zaman zaman şirkette uyuduğunu, kimsenin ofise uğramadığını söylerken, ayrıca ofis kütüphanesinde kendisinin bir yeri olduğunu da söyledi.

"Gelir ve giderler kafa kafaya"

Twitter’ın mali durumu hakkında da konuşan isim, reklam verenlerin çoğunun geri dönmesi sonrası şirketin gelir ve giderinin kabaca başa baş seviyesinde olduğunu ifade etti.

Kurumdan birçok çalışanın çıkarıldığı biliniyordu. Bu konu hakkında da konuşan Musk bazı sıkıntılara karşın Twitter'ın düzgün çalıştığını savundu.

Doğu alıcı bulunursa satacak

Twitter'ı devralış sürecinin oldukça sancılı olduğunu ifade eden Musk, ayrıca "doğru bir alıcı" bulması halinde sosyal medya devi platformu satabileceğini de açıkladı.