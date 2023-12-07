Elon Musk, kendi yapay zeka sistemi için fon arayışında: Hedef 1 milyar dolar Elon Musk'ın xAI için 1 milyar dolarlık yatırım arayışında olduğu bildirildi. 135 milyon doları toplamayı başaran xAI’ın 1 milyar dolarlık hedefine ulaşması için hala yaklaşık 865 milyon dolar toplaması gerekiyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz aylarda xAI isimli yeni bir yapay zeka şirketi kurduğunu açıklamıştı.

Şirketin söz konusu teknolojisine ilişkin Musk, "Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

1 milyar dolarlık fon arayışı

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk, bir sonraki girişimi için 1 milyar dolar fon arıyor.

SEC dosyalamasına göre Musk, adı açıklanmayan dört yatırımcıdan şimdiye kadar yaklaşık 135 milyon dolar topladı ve ilk satış 29 Kasım'da gerçekleşti.

135 milyon doları toplamayı başaran xAI’ın 1 milyar dolarlık hedefine ulaşması için hala yaklaşık 865 milyon dolar toplaması gerekiyor.

İlk görüntüler geldi

Elon Musk,"Grok" adını verdiği ChatGPT rakibi yapay zeka aracından ilk görüntüleri paylaşmış ve bazı bilgiler vermişti.

Grok'un ChatGPT'ye göre daha mizahi bir dil kullanacağını söyleyen Musk, aynı zamanda verilen cevapların daha iyi olacağını vurguladı.

Grok, şimdilik sadece çok sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. İlerleyen dönemlerde Musk, Grok yapay zekasını X Premium+ aboneleri için beta olarak yayınlamayı planlıyor.