Elon Musk: Mark Zuckerberg dövüş şartlarını kabul etmedi Elon Musk, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ile İtalya'da yapılması planlanan kafes dövüşünün şartlarının Zuckerberg tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

ensonhaber.com

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta'nın Twitter rakibi platformu nedeniyle Mark Zuckerberg'i geçtiğimiz haftalarda kafes dövüşüne davet etti.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg ise Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'ın yaptığı kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt vermişti.

Daha sonra ise Meta CEO'su, Elon Musk'ın sürekli bahane uydurduğunu ve dövüş teklifinde ciddi olmadığını söylemişti.

Elon Musk: Zuckerberg kabul etmedi

Elon Musk, Mark Zuckerberg ile İtalya'da yapılması planlanan kafes dövüşünün şartlarının Zuckerberg tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Ünlü milyarder, daha önce dövüşün İtalya'da düzenleneceğini duyurmuştu.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'nun kafes dövüşüyle ilgili 11 Ağustos'ta Twitter (X) platformunda paylaştığı gönderiye cevap veren Musk, Sangiuliano'ya "nezaketi ve böyle bir kültürel eğlence organizasyonunu planlama isteği" için teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Musk, şu ifadeleri kullandı:

Antik Roma tarihini tanıtırken aynı zamanda Amerikan gazileri ve İtalya'daki çocuk hastaneleri için de para toplamak istedik. Zuckerberg bu yaklaşımla ilgilenmediği için teklifi reddetti.

"Kafes dövüşü" yapacak rakiplerin birbirlerine göre bazı üstünlükleri var. Her ne kadar Elon Musk, rakibine göre fiziksel olarak daha büyük görünse de Mark Zuckerberg yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyor.