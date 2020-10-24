Elon Musk: Mars'a yerleşim yeri kurmak için acele etmeliyiz

Elon Musk, Mars'ta bir yerleşim yeri geliştirme projelerinin halihazırda başladığını, ancak Dünya'da felaket bir olay gerçekleşmeden önce bunların tamamlanması gerektiğini söyledi.

NASA ve SpaceX gibi uzay şlrketleri, geledekte önce Ay'a gidip, ardından buradan Mars'a yolculuk etmek ve kızıl gezegende bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

Elon Musk, Mars’ta tamamen kendi kendine yetecek ve sürdürebilirlik için Dünya’yla bağlantıya bağımlı olmayan bir şehir yaratma planlarını açıkladı.





"DÜNYA FELAKETE UĞRAMADAN MARS'A YERLEŞMELİYİZ"

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su, Mars'ta bir yerleşim yeri geliştirme projelerinin halihazırda başladığını, ancak Dünya'da felaket bir olay gerçekleşmeden önce bunların tamamlanması gerektiğini belirtti.

Mars'ta kurulacak şehrin Dünya ile bağımlı olmaması gerektiğini belirten Musk, aksi halde Dünya’dan gelen gemiler herhangi bir nedenden ötürü durursa, Mars’taki insan neslinin yok olabileceğini ifade etti.

Musk, "Mars’ta kendi kendine yeten bir şehri III. Dünya Savaşı’ndan önce mi, yoksa sonra mı yaratacağız? Ben bu şehrin III. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulma ihtimalini (umarım III. Dünya Savaşı asla olmaz) düşük buluyorum.

Dolayısıyla şehri ihtimal dahilindeki bir III. Dünya Savaşı’ndan önce kendi kendine yetecek hale getirmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.



