Elon Musk, Mars'ta Tesla üretmek istiyor

Elon Musk, ölmeden önce Mars'ta bir Tesla fabrikası inşa etmek ve burada otomobil üretmek istediğini açıkladı.

Kızıl gezegen Mars ile ilgili hayallerini her defasında dile getiren ve bunları gerçekleştirmek için SpaceX ile büyük görevler planlayan Elon Musk, bir hayalini daha açıkladı.

Ünlü milyarder, ölmeden önce Mars'ta bir fabrika kurmak ve burada Tesla otomobillerini üretmek istediğini söyledi.

Dünya dışında fabrika kurma fikrinin yakın zamanda hayata geçmeyeceğini ifade eden Musk, yine de böyle bir ihtimalin var olduğunu belirtti.

TOPLAM 6 TESİSİ VAR

Tesla’nın, şu an üçü ABD’de ve biri Çin’de olmak üzere 4 aktif üretim tesisi bulunuyor. Markanın Teksas ve Berlin'deki tesisleri ise yakın zamanda üretime başlayacak.

Elon Musk’a göre bu tesislere gelecekte Mars'takiler de eklenebilir. "Yani, ölmeden önce bir tanesini görmek isterim. Harika olur. Ben ölmeden önce 40 yıl içinde kurabilsek harika olur." diyen Tesla ve SpaceX CEO'su, daha önce de Mars'a gitmek ve buraya yerleşmek istediğini açıklamıştı.