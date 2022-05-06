Elon Musk, milyonlarca Twitter kullanıcısının verilerini de satın aldı

SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasıyla birlikte yüz milyonlarca aktif kullanıcının verilerinin el değiştirdiğini söyledi.

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğruladı. Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için planlarından bahsetmeye başladı.

2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, platformdaki milyonlarca kullanıcının verilerine de sahip olacak.

Milyonlarca veri el değiştirdi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasıyla birlikte yüz milyonlarca aktif kullanıcının verilerinin el değiştirdiğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre Doç. Dr. Şahin, “Aslında sadece, 44 milyar dolara Twitter'ın yazılımı, algoritmaları ya da üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımları el değiştirmedi. Burada yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verileri var. Bu veriler el değiştirdi.” dedi.

Şahin, "Twitter'da yüz milyonlarca kullanıcının verileri var. Yüz milyonlarca aktif kullanıcıyı doğrudan ilgilendirecek kararların alınması gibi bir şeyin tek elde toplanması gibi bir durum var. Aslında bu dikkat çekici ama bu el değiştirme ile ilgili yapılan tartışmalara baktığım zaman asıl odaklanılması gereken yerin kaçırıldığını düşünüyorum.

Çünkü Twitter'da ne değişecek? Elon Musk ne yapacak? Twitter'ı neden satın aldı ki? Aslında sadece 44 milyar dolara Twitter'ın yazılımı, algoritmaları, ya da üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımları el değiştirmedi.

Burada yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verileri var. Aslında bu veriler el değiştirdi. Büyük bir manipülasyon gücü el değiştirdi.

"Twitter da Facebook gibi etkiye sahip olabilir"

Bu anlamda kullanılır ya da kullanılmaz demiyorum. Ama Facebook gibi bir platform, Amerikan başkanının seçimini etkileyecek güce sahipti ve bunu gördük. Bu durum Twitter için de geçerli olabilir." diye konuştu.





Herhangi bir sosyal medya platformuna üye olunurken onaylanan sözleşme maddelerinin kullanıcılar tarafından okunmadığını söyleyen Doç. Dr. Şahin, "Sizin bir kişi ya da kuruma teslim ettiğiniz kişisel verileriniz, özel yazışmalarınız, beğenileriniz, profilinizi çıkarmayı sağlayacak ölçüdeki yoğun birçok veriniz size sorulmaksızın el değiştirebiliyor.

Demek ki bu tarz platformları kullanırken bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Şu an kullandığınız ve güvendiğiniz sosyal medya platformu yarın hiç istemediğiniz kişilere satılabilir demek ki.

"Sözleşmeleri okumuyoruz"

Bunu Elon Musk için söylemiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı açarken kabul ettiğimiz sözleşmelerin içerisinde olan maddeler var ama hiçbirimiz okumuyoruz.

Bu el değiştirmenin hukuki zemini oluşturulmuş durumda ve biz de bunları kabul etmiş durumdayız. Ama sonuçta çok bilinçli davranmadığımız için kişisel verilerimizin kimi zaman birkaç milyon dolar karşılığında, kimi zaman da 44 milyar dolar karşılığında el değiştirebileceğini aklımızda tutmamız lazım.

Özellikle kişisel verilerimizin bir ticaret unsuru haline getirilebileceği bilinci ile en azından sosyal medya kullanımına devam etmemiz lazım." diye konuştu.