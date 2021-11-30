Elon Musk: Motor üretemezsek SpaceX iflas edebilir

Elon Musk, SpaceX çalışanlarına gönderdiği e-postada, Starship üretim krizinin gelecekte iflas riski taşıdığını söyledi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor. Gelecek yıl ilk görevine çıkması beklenen Starship, şu sıralar motor üretim krizi yaşıyor.

SpaceX çalışanlarına gönderilen bir e-postada Elon Musk, Starship Raptor motor üretiminin krizine değindi ve şirketin Starship uçuş hızına ulaşamaması durumunda, SpaceX'in iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

"GELECEK YIL İFLAS RİSKİ VAR"

SpaceX CEO'su, "Raptor üretim krizi birkaç hafta önce göründüğünden çok daha kötü. Gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuş hızına ulaşamazsak, gerçek bir iflas riskiyle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

Şirket, Teksas’taki bir tesiste prototip Starship roketlerini test ediyor. Ancak yörüngesel fırlatmalara geçmek için, roket prototiplerinin her biri 39 adede kadar Raptor motoruna ihtiyaç duyacak. Bu da motor üretiminin önemini bir kez daha gösteriyor.

"TATİLİMİ İPTAL ETTİM, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIM"

Motor krizi hakkında çalışanları uyaran Elon Musk, "Uzun bir Şükran Günü tatiline çıkmayı planlıyordum. Ancak motor üretim aksamaları nedeniyle tatilimi iptal ettim. Bugünden sonra, tesisteki motor üretim hattında bizzat kendim de gece gündüz çalışacağım." dedi.

Çok ciddi mazeretler olmadığı sürece tüm çalışanları göreve çağıran Musk, "Bu krizden kurtulmak için herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

STARSHIP VE İFLAS İLİŞKİSİ

Elon Musk, Ay ve Mars görevleri için Starship roketine dev yatırımlar yapıyor. Ayrıca Raptor motorları, roket üretiminin en önemli aşaması.

Elon Musk'a göre şu anda motor üretiminde ciddi sıkıntılar var. Eğer üretim başarısız olursa, milyar dolarlık proje de rafa kalkmış olacak.

Öte yandan SpaceX, bu yıl yüzlerce Starlink uydusunu Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlattı. Gelecek yıl ise daha gelişmiş özelliklere sahip ve daha büyük Starlink uyduları fırlatılacak.

Elon Musk'a göre, gelecek yılki Starlink fırlatmalarında yalnızca Starship roketleri kullanılabilecek. Bu nedenle rokette yaşanan bir üretim krizi, gelecekte Starlink internet projesini de tehlikeye atacak.

Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği e-postada, SpaceX’in şu anda Starlink antenlerinin üretimini yılda birkaç milyon birime”çıkardığını, ancak Raptor motor üretimi başarılı olmazsa, bunların hepsinin çöpe gideceğini söyledi.

YÖNETİCİLER DE ŞİRKETTEN AYRILMIŞTI

SpaceX'in motorlardan sorumlu eski kıdemli başkan yardımcısı Will Heltsley geçtiğimiz aylarda görevden alınmıştı. Raptor motorlarındaki üretim aksaklığı burada başladı.

Ayrıca SpaceX'in görev ve fırlatma operasyonlarından sorumlu eski başkan yardımcısı Lee Rosen ve kıdemli direktör Rick Lim de şirketten ayrıldı.

Raptor motor üretimi, şu anda altı yılı aşkın bir süredir şirkette olan Jacob Mackenzie tarafından yönetiliyor.