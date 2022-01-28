Euro
15.2231
-0.05%
Dolar
13.6537
0.03%
Altın
789.0820
0.12%
Borsa
1998
0.00%
Bitcoin
510.799
2.28%
BTXN Coin
30.19
-1.91%
1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 1 C

    Elon Musk, özel jetinin konumunu gösteren yazılım için para teklif etti

    Elon Musk, 19 yaşındaki üniversite öğrencisine, özel jetinin konumunu gösterdiği için para teklifinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk, özel jetinin konumunu gösteren yazılım için para teklif etti

    Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, şu sıralar bazı gizlilik problemleri yaşıyor. 19 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisinin geliştirdiği bir yazılım, ünlü milyarderin özel jetinin konumunu anlık olarak Twitter üzerinden yayınlıyor.

    ABD’li öğrenci Jack Sweeney’in geliştirdiği yazılım, Twitter'da @elonjet ismini kullanıyor ve hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşıyor.

    ELON MUSK: 5 BİN DOLARA YAZILIMI SİL

    Özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız edici olduğunu ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Musk, Sweeney’e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar teklif etti.

    ELON MUSK

    Twitter üzerinden otomatik olarak güncellenen ve Musk’ın uçağının kalktığı ya da indiği yerlerin konumunu veren yazılımı geliştiren Sweeney ise bu teklifi beğenmedi.

    "50 BİN DOLAR İSTİYORUM"

    Elon Musk'a seslenen öğrenci, "Bu rakamı 50 bin dolara çıkarma şansın var mı? Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır." dedi.

    Elon Musk'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği şimdilik bilinmiyor.

    elon musk


    Görüş Bildir