Elon Musk, özel jetinin konumunu gösteren yazılım için para teklif etti

Elon Musk, özel jetinin konumunu gösteren yazılım için para teklif etti

Elon Musk, 19 yaşındaki üniversite öğrencisine, özel jetinin konumunu gösterdiği için para teklifinde bulundu.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, şu sıralar bazı gizlilik problemleri yaşıyor. 19 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisinin geliştirdiği bir yazılım, ünlü milyarderin özel jetinin konumunu anlık olarak Twitter üzerinden yayınlıyor.

ABD’li öğrenci Jack Sweeney’in geliştirdiği yazılım, Twitter'da @elonjet ismini kullanıyor ve hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşıyor.

ELON MUSK: 5 BİN DOLARA YAZILIMI SİL

Özel jetinin konumunun bilinmesinin rahatsız edici olduğunu ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Musk, Sweeney’e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar teklif etti.

Twitter üzerinden otomatik olarak güncellenen ve Musk’ın uçağının kalktığı ya da indiği yerlerin konumunu veren yazılımı geliştiren Sweeney ise bu teklifi beğenmedi.

"50 BİN DOLAR İSTİYORUM"

Elon Musk'a seslenen öğrenci, "Bu rakamı 50 bin dolara çıkarma şansın var mı? Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır." dedi.

Elon Musk'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği şimdilik bilinmiyor.