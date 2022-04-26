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    Elon Musk parayı bastı! Twitter ne kadara satıldı?

    Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk oldu. Peki Twitter ne kadar, kaç milyona satıldı? İşte Twitter satış fiyatı...
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 10:13
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    Elon Musk parayı bastı! Twitter ne kadara satıldı?

    Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk ile sosyal medya devi Twitter arasındaki görüşme sonuçlandı.

    Teknolojiye yatırım yapmaktan çekinmeyen Musk, bu kez sosyal platforma göz dikmişti.

    Twitter'ı satın almak isteyen Musk, dediğini yaptı.

    Daha önce Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini borsada satın alan ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın aldı.

    Twitter kullanıcıları ise "Twitter satıldı mı, Twitter ne kadara satıldı, Twitter'ı Elon Musk mı satın aldı" sorularına yanıt arıyor.

    İşte Twitter'ın yeni sahibi ve satış bedeli...

    Twitter ne kadara satıldı?

    Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alarak dev sosyal medya platformunun yeni patronu oldu.

    Twitter’ın satışının ardından pek çok kişi 44 milyar doların TL karşılığı merak etmeye başladı. 44 milyar dolar; 650.333.200.000,00 TL karşılığındadır.

    Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi.

    Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini belirten Musk, Twitter'ın muazzam bir potansiyeli olduğunu, onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcılarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

    Elon Musk parayı bastı! Twitter ne kadara satıldı? #1


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