Elon Musk: Piramitleri uzaylılar inşa etti

Elon Musk resmi Twitter hesabından, Mısır piramitlerini uzaylıların inşa ettiğine dair bir paylaşımda bulundu.

Yaklaşık M.Ö. 2500'lü yıllarda inşa edildikleri tahmin edilen Mısır piramitleri, üst üste konulan ve tanesi birkaç tonu bulan milyonlarca taş parçasından oluşuyor.

Piramitlerin bu derece zorlu ve karmaşık bir yapıda olması, yıllardır bu yapıların o dönemde nasıl inşa edildiğine dair birçok iddianın ortaya atılmasına neden oldu. Bu iddialardan bir tanesi de piramitlerin uzaylılar tarafından inşa edildiğiydi.

ELON MUSK: PİRAMİTLERİ UZAYLILAR İNŞA ETTİ

Twitter hesabından yaptığı ilgi çekici paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen Elon Musk, Mısır piramitlerinin uzaylılar tarafından inşa edildiğini söyledi. Musk'ın attiğı bu tweet, kısa sürede milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti.

Kısa süre içinde en çok konuşulan konuların başında gelen Elon Musk'ın paylaşımı, 27.5 bin retweet ve 177 bin beğeni aldı.

PİRAMİTLER NASIL İNŞA EDİLDİ

Yapılan araştırmalara göre, o zamanlar piramitlerin yakınındaki bir taş ocağından taşları kızağa yükleyen işçilerin, 2.5 ton ağırlığındaki kaya parçalarını çekerek piramitlerin olduğu bölgeye taşıdığı söyleniyor. Ayrıca işçilerin, piramitlerin etrafından yukarıya doğru bir yol inşa edip, taşları bu yoldan çekerek üst katlara taşıdığı söyleniyor.