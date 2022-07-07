Elon Musk, şirketinin üst düzey yöneticisiyle ikiz çocuk sahibi oldu

Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, gündeme bomba gibi düşen bir ifşayla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Elon Musk'ın, yapay zeka şirketi Neurolink'te yönetici olan Shivon Zilis ile birlikte gizlice ikiz çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Böylece, 50 yaşındaki Tesla ve SpaceX CEO'sunun, babası olduğu bilinen çocuk sayısı 9'a yükseldi. Bunlardan beşi ilk eşi Justine Musk'tan ve ikisi Grimes olarak bilinen şarkıcı Claire Boucher'dan.

Mahkeme belgelerinde ortaya çıktı

Yeni mahkeme belgelerine göre Elon Musk, 2021 yılında yapay zeka şirketi Neuralink'te üst düzey yönetici olan Shivon Zilis'ten iki çocuk sahibi oldu.

The Insider'ın ulaştığı mahkeme belgelerinde ikilinin, ikizlerin isimlerinin "babalarının soy ismini alacak şekilde değiştirilmesini, annelerinin soy isminin ise göbek ad olarak kullanılmasını" talep ettikleri görüldü.

Zilis'in 2021'in Kasım ayında doğum yaptığı belirtiliyor. Musk ve şarkıcı olan sevgilisi Grimes'ın bu tarihten kısa süre sonra taşıyıcı anne aracılığıyla ikinci çocukları dünyaya geldi.

36 yaşındaki Zilis, Yale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra IBM ve Bloomberg Beta'da çalıştı.

Genç kadın, beş yıldır Musk'ın insan-makine arayüzleri yaratmayı amaçlayan nöroteknoloji firması Neuralink'te operasyonlar ve özel projeler direktörü olarak görev yapıyor.