Elon Musk sokağa çıkma kısıtlamalarından rahatsız

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD'de alınan koronavirüs önlemlerini eleştirdi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şu ana kadar koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla oldukça tepki topladı.

Koronavirüsü pek de ciddiye almayan Musk, bu virüsün fazla abartıldığını ve araba kazasında ölme ihtimalinin virüsten daha yüksek olduğunu söylemişti.

Musk, koronavirüsle alakalı tepki toplayan açıklamalarına devam ediyor. ABD'nin aldığı tedbirleri 'faşistçe' olarak değerlendiren tecrübeli CEO, insanların özgürlük haklarının çiğnendiğini belirtti.





''İNSANLARA ÖZGÜRLÜKLERİNİ GERİ VERİN''

Tesla'da gerçekleştirdiği bir toplantı esnasında konuşan Elon Musk, ''Anayasal haklara rağmen insanları zorla eve hapsetmek, insanların özgürlük haklarını çiğnemektir. Birisi evde kalmak istiyorsa bırakın kendi isteğiyle kalsın.

Ama insanlara evden çıkamayacaklarını ve çıkarlarsa tutuklanacaklarını söylemek özgürlük değil. Bu tam bir faşistlik. İnsanlara özgürlüklerini geri verin!'' diye konuştu.

Musk, alınan kararları daha çok ekonomik anlamda eleştiriyor. Tesla'nın bu kısıtlamalardan sonra yeniden ayağa kalkacağını söyleyen Musk, ancak küçük işletmelerin bunu yapamayacağını sözlerine ekledi.

ZAMAN ZAMAN KARARLARI HİÇE SAYIYOR

Koronavirüs salgınının yayılmaya başlamasının ardından Kaliforniya eyaletinin aldığı kuralları çiğneyen Tesla, bütün işletmelerin kapatılması kararına uymadı ve yaklaşık 1 hafta daha faaliyetlerini sürdürdü.

Ancak gelen tepkiler nedeniyle Tesla, üretimi durdurmak zorunda kaldı ve işçileri eve gönderdi. Ayrıca şirket, eve gönderdiği işçilerin maaşından da kesinti yaptı.

Eyaletteki kısıtlamalar devam ederken çalışanlarına bir mektup gönderen Tesla, 29 Nisan’da işçilerin işe dönmelerini istedi. Ancak yine gelen tepkiler nedeniyle geri adım atıldı.