Elon Musk: Starlink internet hızları iki katına çıkacak

Elon Musk, Starlink internet hızlarının bu yıl içerisinde iki katına çıkacağını ve gecikme değerlerinin de yarıya düşeceğini açıkladı.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı.

Halka açık beta programına kayıt yaptıran kullanıcılar, artık uydu internet hizmetinden faydalanabiliyor.

Beta denemelerine geçtiğimiz senenin ekim ayında başlayan şirket, kullanıcılardan Starlink kit kurulumu için tek seferlik 499 dolar, aylık abonelik için ise 99 dolar ücret talep ediyor.

ELON MUSK: HIZLAR İKİ KATINA ÇIKACAK

Starlink, şu anda 50Mb/s ila 150Mb/s arasında internet hızları ve 30-40ms gecikme süresi sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ile birlikte bağlantı hızları da artacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, Starlink'in bu yıl içerisinde büyük bir güncelleme alacağını ve hızların 300 Mbit seviyelerine kadar çıkacağını duyurdu. Musk ayrıca, gecikme süresinin de 20ms değerlerine düşeceğini söyledi.

DAHA FAZLA BÖLGEYİ KAPSAYACAK

Starlink'in kapsama alanı ve kapasitesiyle ilgili de bazı açıklamalar yapan Musk, dünyanın büyük bir kısmının yıl sonuna doğru kapsama alanına gireceğini belirtti.

Uydu internet hizmetinin yoğun nüfuslu şehirlerde hücresel veri kadar verimli olmayacağını belirten Elon Musk, Starlink'in düşük ve orta yoğunlukta nüfusa sahip bölgeler için daha uygun olduğunu sözlerine ekledi.