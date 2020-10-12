Elon Musk: Starlink internet uyduları halkın kullanımına hazır

SpaceX CEO'su Elon Musk, en son fırlatılan Starlink uydularının ardından uzay interneti projesinin halkın kullanımına hazır olduğunu söyledi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, 800'e yakın Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

ELON MUSK: HALKIN KULLANIMINA HAZIR

SpaceX CEO'su Elon Musk, en son fırlatılan Starlink uydularının ardından, uzay interneti projesinin halkın kullanımına hazır olduğunu söyledi.

Elon Musk, "Bu uydular hedef konumlarına ulaştıklarında, ABD'nin kuzeyi ve umarım Kanada'nın güneyinde halka açık, geniş bir beta sürümünü başlatma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

HIZ İÇİN DAHA FAZLA UYDU GEREKİYOR

SpaceX CEO'su, 800 uydunun "kayda değer" bir küresel kapsama alanı için yeterli olacağını bildirse de internet hızının, SpaceX tarafından taahhüt edilen 100 megabite yaklaşması için daha çok uydu fırlatılması gerekiyor.

Kullanıcılar, WiFi erişim noktası olarak hizmet verecek kişisel bir anten cihazı kullanarak Starlink ağına bağlanabilecek.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.