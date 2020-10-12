Dolar
7.8936
0.4734%
Euro
9.3247
0.3314%
Altın
1923.69
-0.3367%
Borsa
1176.23
0.9033%
G. Altın
488.191
0.109%
Bitcoin
89664.11
3.0688%
EXEN Coin
12.82
-1.42%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Elon Musk: Starlink internet uyduları halkın kullanımına hazır

    SpaceX CEO'su Elon Musk, en son fırlatılan Starlink uydularının ardından uzay interneti projesinin halkın kullanımına hazır olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 10:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk: Starlink internet uyduları halkın kullanımına hazır

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, 800'e yakın Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

    Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

    ELON MUSK: HALKIN KULLANIMINA HAZIR

    SpaceX CEO'su Elon Musk, en son fırlatılan Starlink uydularının ardından, uzay interneti projesinin halkın kullanımına hazır olduğunu söyledi.

    Elon Musk, "Bu uydular hedef konumlarına ulaştıklarında, ABD'nin kuzeyi ve umarım Kanada'nın güneyinde halka açık, geniş bir beta sürümünü başlatma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

    sarlink

    HIZ İÇİN DAHA FAZLA UYDU GEREKİYOR

    SpaceX CEO'su, 800 uydunun "kayda değer" bir küresel kapsama alanı için yeterli olacağını bildirse de internet hızının, SpaceX tarafından taahhüt edilen 100 megabite yaklaşması için daha çok uydu fırlatılması gerekiyor.

    Kullanıcılar, WiFi erişim noktası olarak hizmet verecek kişisel bir anten cihazı kullanarak Starlink ağına bağlanabilecek.

    Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir