Elon Musk, Starlink uydularını hedef alan Rusya’ya seslendi

Elon Musk, Starlink uydularını bir tehdit olarak nitelendiren Rusya'ya yanıt verdi ve uydu karşıtı füzelerin işe yaramayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.

Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına gönderdi.

Ukrayna'da kullanılabilir durumda olan tek iletişim sisteminin Starlink olduğuna dikkat çeken Elon Musk, hizmetin hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya, Starlink'i tehdit olarak görüyor

Birleşmiş Milletler oturumunda Rusya, Elon Musk'ın Starlink hizmeti bir tehdit olarak nitelendirdi ve uyduların hedef olabileceğini belirtti.

Elon Musk'tan yanıt gecikmedi

Rusya ve Ukrayna gerilimine vurgu yaparak bu tür bir savaşın artık moda olmadığını belirten Elon Musk, Rusya'ya seslendi.

2 binden fazla uydu nedeniyle Starlink'i ortadan kaldırmaya çalışmanın zor olduğunu söyleyen SpaceX CEO'su, uydu karşıtı füzelerin işe yaramayacağını belirtti.

"Starlink uydularını, uydu karşıtı füzelerden daha hızlı fırlatıyoruz." diyen Musk, bir kez daha Rusya karşıtı söylemleriyle gündem oldu.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, bu yılın başlarında Ukrayna'nın kaderi için Rusya Devlet Başkanı Putin'i düelloya davet etmiş ve teke tek dövüşe çağırmıştı.