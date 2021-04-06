Elon Musk, Starship roketinin neden patladığını açıkladı

Elon Musk, Starship SN11 prototipinin 30 Mart'taki fırlatmadan sonra neden patladığını açıkladı. Şirkete göre patlama, motordaki yakıt sızıntısından kaynaklı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

SN11 PATLAMIŞTI

Daha önce Starship'in SN8, SN9 ve SN10 prototip sürümleri, fırlatma testleri sonucunda patlamıştı. 30 Mart'ta SN11 ile yapılan teste de benzer sonuç yaşandı ve roket infilak etti.

SpaceX’in roketi iniş sırasında 4. denemede de infilak etti

PATLAMANIN NEDENİ YAKIT SIZINTISI

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mekiğin yükselme, yatay konuma geçiş ve kontrollü serbest düşüş aşamalarını başarıyla gerçekleştirdiğini, ancak iniş manevrası sırasında ateşleme motorundan sızan metan gazının infilaka yol açtığını belirtti. Musk, arızayı pazar gününe kadar gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.

Starship SN10 prototipi indikten sonra patladı - VİDEO