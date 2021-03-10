Elon Musk, Starship SN10 roketinin neden patladığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde test için fırlatılan Starship S10 roketi, inişten dakikalar sonra patlamıştı. Elon Musk, roketin neden havaya uçtuğuna açıklık getirdi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

SN10, YERE İNDİKTEN SONRA PATLAMIŞTI

Daha önce Starship'in SN8 ve SN9 prototip sürümlerinde yapılan testler sonucunda roket, iniş esnasında patlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise SN10 ile gerçekleştirilen testte roket, başarılı bir şekilde yere inmeyi başardı.

Ancak roket, başarıyla yere inmesinden dakikalar sonra büyük bir gürültüyle havaya uçtu.

Starship SN10 prototipi indikten sonra patladı - VİDEO

ELON MUSK, PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

SpaceX CEO’su Elon Musk, SN10’un yere iniş yaptıktan dakikalar sonra neden patladığına dair açıklamalarda bulundu. Musk, SN10’un motorunun yakıt tankında bir helyum sızıntısı olduğunu ve bu nedenle itme gücünü kaybettiğini söyledi.

Düşük itme gücü nedeniyle roket, sanılanın aksine yere o kadar da yumuşak bir iniş gerçekleştiremedi. Yaklaşık 10 m/sn hız ile gerçekleşen iniş esnasında roketin ayakları ve alt kısmı zarar gördü. Bu nedenle de büyük patlama kaçınılmaz oldu.

Elon Musk, SN10’da gerçekleşen patlamanın ardından SN11 prototipinde aynı sorunun yaşanmaması için hataların giderildiğini açıkladı.

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.