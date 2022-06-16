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    Elon Musk: Starship temmuzda fırlatılacak

    Elon Musk, yeni nesil Starship roketinin temmuz ayında ilk yörünge test uçuşuna hazır olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 11:00
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    Elon Musk: Starship temmuzda fırlatılacak

    SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

    Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

    Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

    Elon Musk: Temmuzda fırlatacağız

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan Starship roketinin test uçuşu için temmuz ayını işaret etti.

    SpaceX’in temmuz ayında Starship’i fırlatması için, önümüzdeki haftalarda Federal Havacılık İdaresi’nden bir fırlatma izni alması gerekiyor.

    Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Starship gelecek ay uçmaya hazır olacak.” dedi.

    Starship roketi patlamadan iniş yaptı - VİDEO

    starship

    Starship’in testlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, NASA’nın 2025’ten önce gerçekleşecek Ay görevlerinin yolunu da açacak.

    Araç, NASA’nın önerdiği Ay üssünün inşasına yardımcı olmak için Ay’a malzeme taşımak için de kullanılabilecek.

    NASA, 2025'te astronotları Ay'a indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken, Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

    SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.

    starship


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