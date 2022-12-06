Petrol
83.4
0.87%
Euro
19.5808
0.16%
Dolar
18.6395
0.01%
Altın
1.062
0.32%
Borsa
4960
0.00%
Bitcoin
321.756
-1.58%
BTXN Coin
5.32
-2.38%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Elon Musk: Suikasta uğrayabilirim

    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, suikasta uğrayabileceğini ve dikkatli olması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 11:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk: Suikasta uğrayabilirim

    Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu.

    Twitter'da bir soru-cevap etkinliğine katılan Musk, kendisine sorulan bir soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

    Son günlerde suikasta kurban gitme ihtimali olduğunu söyleyen Twitter CEO'su, bunu yeni satın aldığı Twitter platformuna bağladı.

    Kennedy suikastını hatırlattı

    Musk Twitter’da yaptığı konuşmada eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastını anımsatarak, "Asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım." dedi.

    Ardından ölüm riskin altında olduğunu söyleyen Musk, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça öneml. İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler." ifadelerini kullandı.

    elon musk

    Twitter'ın Hunter Biden sansürünü ifşa etmişti

    Twitter'ın, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine, Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeler, geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından yayınlanmıştı. Suikast iddialarının bu ifşalardan sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.


    Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? İşte yayın tarihi ve kadrosu!
    Medya

    Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? İşte yayın tarihi ve kadrosu!

    Felsefe ve fikir dünyasının öncü ismi: Teoman Duralı
    Kitap

    Felsefe ve fikir dünyasının öncü ismi: Teoman Duralı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir