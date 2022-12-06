Elon Musk: Suikasta uğrayabilirim

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, suikasta uğrayabileceğini ve dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu.

Twitter'da bir soru-cevap etkinliğine katılan Musk, kendisine sorulan bir soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Son günlerde suikasta kurban gitme ihtimali olduğunu söyleyen Twitter CEO'su, bunu yeni satın aldığı Twitter platformuna bağladı.

Kennedy suikastını hatırlattı

Musk Twitter’da yaptığı konuşmada eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastını anımsatarak, "Asla açık havada araba ile geçit töreni yapmayacağım." dedi.

Ardından ölüm riskin altında olduğunu söyleyen Musk, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta vurulma riski oldukça öneml. İstersen birini öldürmek o kadar da zor değil, o yüzden umarım öldürmezler ve kader benim yüzüme güler." ifadelerini kullandı.

Twitter'ın Hunter Biden sansürünü ifşa etmişti

Twitter'ın, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine, Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeler, geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından yayınlanmıştı. Suikast iddialarının bu ifşalardan sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.