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- Elon Musk, Tesla ile ilgili yaptığı iddialı paylaşımı sildi
Elon Musk, Tesla ile ilgili yaptığı iddialı paylaşımı sildi
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 09:27
- Güncelleme : 29.03.2021 - 09:49
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, zaman zaman Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.
Son olarak, Tesla ile ilgili attığı tweet ile bir anda gündem olan Musk, kısa süre içerisinde tweet'ini silmek zorunda kaldı.
"BİRKAÇ AYDA EN BÜYÜK OLACAĞIZ"
Takipçilerinden birine yanıt veren Musk, "Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimali yüzde 0'dan fazla." diye bir tweet atarak, bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.
Oldukça iddialı tweet kısa sürede tartışma yaratırken Elon Musk attığı tweet'i tartışmalar büyümeden sildi.
Şu an için dünyanın en büyük şirketi, Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco ve şirketin değeri 2 trilyon doların üzerinde.
Elon Musk'ın Tesla'sı ise henüz 600 milyon dolar değere sahip. Bu nedenle Tesla'nın Saudi Aramco'yu geride bırakabilmesi için oldukça fazla zamana ihtiyacı olacak.