Elon Musk, Tesla ile ilgili yaptığı iddialı paylaşımı sildi

Elon Musk, Tesla ile ilgili yaptığı iddialı paylaşımı sildi

Twitter hesabından, Tesla'nın kısa sürede dünyanın en büyüğü olacağını paylaşan Elon Musk, tartışmalar üzerine tweet'lerini kaldırdı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, zaman zaman Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

Son olarak, Tesla ile ilgili attığı tweet ile bir anda gündem olan Musk, kısa süre içerisinde tweet'ini silmek zorunda kaldı.

"BİRKAÇ AYDA EN BÜYÜK OLACAĞIZ"

Takipçilerinden birine yanıt veren Musk, "Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimali yüzde 0'dan fazla." diye bir tweet atarak, bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

Oldukça iddialı tweet kısa sürede tartışma yaratırken Elon Musk attığı tweet'i tartışmalar büyümeden sildi.