Elon Musk: Tesla robotunun kendi kişiliği olacak

Tesla'nın insansı robotuyla ilgili konuşan Elon Musk, robotun zamanla kendi kişiliğini geliştireceğini söyledi.

Geçtiğimiz ağustos ayında düzenlenen Tesla’nın "yapay zeka günü" etkinliğinde konuşan milyarder girişimci Elon Musk, şirketin insansız robotunu tanıtmıştı.

"Tesla Bot" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

"İNANILMAZ BİR ARKADAŞ"

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Tesla’nın piyasaya çıkaracağı insansı robota ilişkin açıklamalarda bulundu. Musk, kod adı Optimus Subprime olan Tesla Bot'un kullanıcılar için “inanılmaz bir arkadaş” olacağını söyledi.

"KENDİ KİŞİLİĞİ OLACAK"

Musk, robotun insanların yapmaktan hoşlanmadığı işleri devralan yardımcı bir makine olacağını belirterek, “'Zaman içinde benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da her ne diyorsanız ona uyacak şekilde gelişebilir." diye konuştu.

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotunu tanıttı VİDEO

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Tesla Bot, saatte 8 km hızla koşabilecek. Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatılan insansı robot, bu yıl bir prototip sürümle karşımıza çıkacak.

İNSANDAN GÜÇLÜ OLMAYACAK

"Tesla Bot" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su, robotun bir insan tarafından kolaylıkla etkisiz hale getirilebileceğini vurguladı.

