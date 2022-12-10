Elon Musk, Tesla'daki CEO'luk koltuğunu bırakıyor

Elon Musk, Tesla'daki CEO pozisyonunu Tesla Çin'in Başkanı Tom Zhu Xiaotong'a devretmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, yönetimdeki isimleri kovarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu.

Milyarder iş insanı, halihazırda SpaceX ve Tesla gibi dev şirketlerin de CEO'luk görevini yürütüyor. Ancak Musk'ın planları arasında Tesla'daki CEO görevini devretmek var.

Elon Musk Tesla'daki koltuğunu bırakabilir

Çin'deki haber kaynakları, Elon Musk'ın Tesla'daki CEO'luk görevini Tesla Çin Başkanı Tom Zhu Xiaotong'a bırakacağını iddia etti.

Tom Zhu'nun 2014'te Tesla'nın Supercharger programının direktörü olarak işe başladı ve kısa süre içerisinde Tesla Çin'in başkanlığına yükseldi.

Daha önce verdiği demeçlerde, patron olmaktan nefret ettiğini ve zamanını daha çok mühendisliğe harcamak istediğini sık sık dile getiren Elon Musk, yeni ortaya çıkan haberler hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak Amerikalı girişimcinin, özellikle Twitter'ı satın aldıktan sonra iş yükünün çok fazla arttığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.