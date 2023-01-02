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    Elon Musk: Tüm sosyal medya ABD hükümetiyle çalışıyor

    Elon Musk, tüm sosyal medya platformlarının içeriği sansürlemek için ABD hükümetiyle birlikte çalıştığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 09:44
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:59
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    Elon Musk: Tüm sosyal medya ABD hükümetiyle çalışıyor

    Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan Elon Musk, kendinden önce platformda neler döndüğünü tek tek ifşa etmişti.

    Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yayınladığı belgeler, platformun seçimler, Ukrayna ve koronavirüs hakkındaki bilgileri gizlemek için FBI, CIA, Pentagon ve diğer devlet kurumlarıyla iş birliği yaptığını gösterdi.

    "Her sosyal medya şirketi hükümetle çalışıyor"

    Twitter CEO'su Elon Musk, tüm sosyal medya platformlarının içeriği sansürlemek için ABD hükümetiyle birlikte çalıştığını iddia etti.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, "Her sosyal medya şirketi, hükümetin önemli ölçüde dahil olduğu ve bazen de açık talimatıyla ağır bir sansür uyguluyor." dedi.

    Ünlü milyarder, platformların içerikleri ABD federal kurumlarının "açık talimatıyla" kaldırdığını iddia etti.

    elon musk


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