Elon Musk tweetledi: Hamster Coin nedir, ne kadar, kaç TL?

Elon Musk tweetledi: Hamster Coin nedir, ne kadar, kaç TL?

Elon Musk, bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i duyurdu. Yatırımcılar, Hamster Coin hakkında her detayı yoğun bir şekilde araştırıyor. Peki Hamster Coin (HAM) nedir?

Kripto para dünyasına tweetleriyle yön veren Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yeni bir coini duyurdu.

Elon Musk bu gece bazı kripto borsalarında listelenecek olan Hamster Coin'i paylaştı.

Her paylaşımıyla coin piyasasında rüzgarlar estiren Musk, yatırımcıların gözünü Hamster Coin'e çevirdi.

Musk'ın paylaşımının şu an 0.0000001515 TL değerinde olan kripto para birimini nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Hamster Coin nedir, ne kadar? Hamster Coin özellikleri nelerdir? araştırılıyor.

İşte Hamster Coin (HAM) hakkında merak edilenler...

HAMSTER COİN NEDİR?

Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimidir. 21 Eylül 2021 tarihinde CoinMarketCap üzerinde yer almaya başlamıştır. Bu nedenle çok yeni bir altcoin olarak bilinmektedir.

Ham token geleceği olan kripto paralar arasında gösterilmektedir.

HAMSTER COİN NE KADAR?

Hamstercoin son 24 saatte Elon Musk'ın paylaşımının ardından 47,15% değer kazanmış ve 15.00 itibariyla ₺0.0000001515 seviyesinden işlem görmektedir.