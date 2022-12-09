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    Elon Musk, Twitter genel merkezinde yatıyor

    Elon Musk, 44 milyar dolara satın altığı Twitter'ın genel merkezini otel olarak kullanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 09:54
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    Elon Musk, Twitter genel merkezinde yatıyor

    Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu. İşe başlar başlamaz sıkı çalışma politikaları uygulayan Musk, yoğun bir mesai içinde.

    Daha önceden bir evi olmadığını açıklayan Elon Musk, 44 milyar dolara satın altığı Twitter'ın genel merkezini otele dönüştürdü. Milyarder CEO'nun haftalardır binada yattığı öğrenildi.

    Fotoğraflar paylaşıldı

    San Francisco yetkililerinin olası bir bina yönetmeliği ihlali olarak araştırdığı, yatak odalarına dönüştürülen Twitter ofis alanının fotoğrafları da paylaşıldı.

    Bir fotoğrafta ise içinde gardırop ve terlik bulunan çift kişilik yataklı bir oda görülüyor.

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    Eski bir çalışan, yeni Twitter patronu Elon Musk'ın firmayı satın aldığından beri genel merkezde kaldığını doğruladı.

    Musk, ayrıca geçen ay tüm Twitter çalışanlarına gönderdiği e-postada onlardan son derece sıkı çalışmalarını ve fazla mesai yapmalarını istemişti. Bu nedenle bazı çalışanların da ofiste kaldığı belirtiliyor.

    Bina soruşturma altında

    Bir Yapı Denetim Departmanı yetkilisi, Twitter’ın genel merkez binasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Binanın amaçlandığı gibi kullanıldığından emin olmalıyız.” dedi.

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