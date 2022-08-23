Elon Musk, Twitter kurucusu Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı

Elon Musk, Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey’i, dava süreci öncesi mahkemeye davet etti.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

Elon Musk, Jack Dorsey'i davet etti

Dava başlamadan önce Elon Musk’ın avukatları, Twitter’ın eski yöneticisi ve kurucu ortağı Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı.

Avukatlar, Dorsey’in Musk’ın “sahte hesapların ne kadar fazla olduğuna dair net bilgi paylaşılmadığı” iddiasını desteklemesini umuyor.

Dorsey’in bu konuda belgelerle ve kayıtlarla kanıt sunması bekleniyor. Temmuz ayında Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasından çekileceğini açıklamış, Twitter ise Musk’ın Twitter’ın değerini düşürerek daha az fiyat ödemek için “sahte hesapları bahane ettiğini” savunmuştu.