Elon Musk, Twitter ödemelerini kısmaya başladı

Elon Musk, şirket çalışanlarının yüz binlerce dolarlık seyahat harcamalarını ödemek istemiyor.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vermişti.

Twitter'da kemer sıkma politikası uygulayan Musk, gelen bilgilere göre bazı ücretlerden kesinti yapmak istiyor.

Elon Musk, seyahat harcamalarını ödemek istemiyor

ABD basınında çıkan haberlere göre, Twitter'ın yeni sahibi, şirket çalışanlarının yüz binlerce dolarlık seyahat harcamalarını ödemeyi reddediyor.

Ayrıca Musk'ın, tedarikçiler ile taşeronlara yapılan ödemeleri yavaşlatma ve hatta durdurma talimatı verdiği söyleniyor.

Bu durum, şimdiden hem şirket içinde hem de Twitter'dan alacağı bulunan firmalar arasında rahatsızlığa neden oldu.

Twitter'da kurumsal kredi kartlarının kapatıldığı, ücretsiz öğlen yemeklerinin kaldırıldığı ve masraf ödemelerinin ertelendiği de gelen haberler arasında yer alıyor.