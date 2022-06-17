Elon Musk, Twitter personeli ile ilk toplantısını yaptı

Elon Musk, Twitter personeli ile ilk toplantısını yaptı

Elon Musk, şirket için 44 milyar dolarlık teklif vermesinden bu yana ilk kez Twitter çalışanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini askıya aldığını duyurmuştu.

İlk toplantısını yaptı

AA'da yer alan habere göre Musk, New Yor Times'ın tanıklık ettiği çevrim içi toplantıda, Twitter çalışanları ile ilk kez toplantı yaparak kendine yöneltilen soruları cevaplarken, "Twitter'ın gerçekliğin doğasını daha iyi anladığımız, uzun ömürlü bir medeniyete katkıda bulunmasını istiyorum." dedi.

ABD'li iş insanı Musk, Twitter'ın Baş Pazarlama Sorumlusu Leslie Berland tarafından yönetilen sohbette, sosyal medya platformunun üye sayısını, mevcut sayısının yaklaşık 4 katı olan 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğine değindi.

Şirketin 8 bin civarındaki çalışanına açık olan görüşmede, "Twitter'in sahibi olacakmış gibi davranan" Musk; ifade özgürlüğü, işten çıkarma koşulları ve şirketle ilgili planları hakkındaki soruları yanıtladı.

Dünyanın en zengin iş insanları arasında bulunan Musk, sosyal medya platformuyla daha önce vardığı ön anlaşmayı tamamlayıp tamamlamayacağı konusuna değinmezken, Twitter'a hizmet için büyük planları olduğundan bahsetti.

Twitter'da 98 milyondan fazla takipçisi olan Musk, uzun zamandır şirketin potansiyelinin yeterince kullanılmadığına inandığını söyledi.