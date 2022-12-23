Elon Musk, Twitter'a gelen yeni özelliği duyurdu

Elon Musk, Twitter’ın yeni özelliğini açıkladı. Musk, tweetlerin görüntülenme sayısının videolarda olduğu gibi herkese açık olacağını söyledi.

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Musk yeni paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntülenme sayısının gösterileceğini duyurdu.

"Bir tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz"

Musk yaptığı paylaşımda, "Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz! Bu video için normaldir." ifadelerini kullandı.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde, "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim" açıklamasını yapmıştı.



