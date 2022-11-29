Elon Musk, Twitter'da Apple'a savaş açtı

Elon Musk, Twitter'a reklam vermeyi durduran Apple'ı eleştirdi ve şirketin ifade özgürlüğünden nefret ettiğini söyledi.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Google ve Apple'a rakip bir akıllı telefon üretebileceğini söyleyen ünlü milyarder, şimdi de Twitter hesabı üzerinden Apple'ı eleştirdi.

Apple, Twitter reklamlarını durdurdu

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte birçok şirket reklam vermeyi durdurmuştu. Bu şirketler arasına Apple da katıldı.

Elon Musk, yaptığı paylaşımda, "Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diyerek Apple CEO'su Tim Cook'u etiketledi.

Musk ayrıca, Apple'ın Twitter'ın uygulamasını App Store'dan kaldırmakla tehditte bulunduğunu ifade etti.

Musk, “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor. Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz?” paylaşımı yaptı.

Apple yetkilileri henüz Musk’ın iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı. Twitter’ın yakın zamanda App Store’dan kaldırılıp kaldırılmayacağını da zaman gösterecek.