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    Elon Musk Twitter’da işten çıkarmalara devam edecek

    Elon Musk, şirketin satış ve iş birlikleri biriminde yeni işten çıkarmalar planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 09:13
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    Elon Musk Twitter’da işten çıkarmalara devam edecek

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    Yoğun çalışma temposu içinde olan ünlü milyarder, çalışanlarından da aynı şeyi yapmalarını istiyor. Elon Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanları işten kovmuştu.

    Twitter'da işten çıkarmalar devam edecek

    Twitter iş gücünde kesintiye gitmeyi sürdürebilir. Elon Musk, şirketin satış ve iş birlikleri biriminde işten çıkarmalar planlıyor.

    Musk’ın geçtiğimiz cuma günü şirketin reklam satış şefi Robin Wheeler ve iş birlikleri sorumlusu Maggie Suniewick’ten daha fazla çalışanı kovmalarını istediği, ancak bunu kabul etmeyen yöneticilerin kovulduğu söyleniyor.

    Musk yönetimi ele aldığında, şirketin 7 bin 500 civarında olan çalışan sayısı, yüzde 50’lik kesintinin ardından ciddi oranda düşmüştü.

    twitter elon musk


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