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    Elon Musk, Twitter'da istifa anketi başlattı

    Elon Musk, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim?" sorusunun yer aldığı bir anket başlattı ve çıkan karara uyacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:21
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    Elon Musk, Twitter'da istifa anketi başlattı

    Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alarak CEO'luk koltuğuna oturmuştu. İşe başlar başlamaz sıkı çalışma politikaları uygulayan Musk, yoğun bir mesai içinde.,

    Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun yöneticiliğinden çekilip çekilmeme kararını, Twitter kullanıcılarına bıraktı.

    Musk, Twitter'da şirketin başkanlığından istifa edip etmeyeceğini soran bir anket başlattı.

    "İstifa etmeli miyim"

    "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim?" sorusunun yer aldığı bir anket başlatan ünlü milyarder, anketten çıkan karara uyacağını söyledi.

    elon musk

    12 milyondan fazla oy kullanıldı

    Şimdiye kadar 12.5 milyon kişinin oy kullandığı ankette, Elon Musk'ın istifa etmesini isteyenlerin oranı yüzde 56,4 oldu. Yüzde 43,6'lık bir kesim ise "hayır" oyu kullandı.

    Anketin bu şekilde sonuçlanması halinde ne zaman istifa edeceğine dair ayrıntı vermeyen Elon Musk, bir kullanıcının sorusu üzerine olası bir CEO değişikliğine gönderme yaparak "Halef yok" dedi.


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