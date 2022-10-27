Elon Musk, Twitter'ı neden satın aldığını açıkladı

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı. Ünlü milyarder, bundan sonra platforma neler yapacağını da paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Her ne kadar daha sonra anlaşma bozulsa da artık Elon Musk, Twitter'ı satın almaya çok yakın ve anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Elon Musk, Twitter'ı neden satın aldığını ve bundan sonra ne yapacağını detaylarıyla paylaştı.

Elon Musk'tan açıklamalar

Elon Musk'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Twitter'ı satın alma konusundaki motivasyonumu paylaşmak istedim. Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm konusunda çok fazla spekülasyon yapıldı ve çoğu yanlış çıktı.





"Sağlıklı bir şekilde tartışabildiğimiz bir ortam istedim"

Twitter'ı almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital platforma sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.

Şu anda sosyal medyanın, daha fazla nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol yanlılarına bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var.

Geleneksel medyanın çoğu, parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bitmek bilmeyen tıklama yarışına girdi ve bu kutuplaşmış aşırı uçları körükledi ve besledi, ancak bunu yaparken diyalog fırsatı kaybedildi.





"Para için değil insanlık için aldım"

Bu yüzden Twitter'ı satın aldım. Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım ve bunu alçakgönüllülükle yapıyorum. Tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum.

"Tamamen özgür olamayız"

Bununla birlikte, Twitter açıkçası her şeyin rahatlıkla söylenebileceği tamamen özgür bir cehennem ortmı da olamaz. Yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformumuz herkese karşı sıcak ve misafirperver olmalı, tercihlerinize göre istediğiniz deneyimi seçebileceğiniz, örneğin film izlemek veya çeşitli video oyunları oynamak gibi her yaşa hitap etmeliyiz.

"Doğru reklam göstermek önemli"

Ayrıca reklamın doğru yapıldığında sizi memnun edebileceğine, eğlendirebileceğine ve bilgilendirebileceğine çok inanıyorum. Twitter kullanıcılarına, ihtiyaçlarıyla mümkün olduğunca alakalı reklamlar göstermek çok önemli.

Alaka düzeyi düşük reklamlar spam'dir, ancak alaka düzeyi yüksek reklamlar aslında içeriktir.

Temel olarak Twitter, markanızı güçlendiren ve işletmenizi büyüten, dünyanın en saygın reklam platformu olmayı hedeflemektedir. Bizimle ortak olan herkese teşekkür ederim. Birlikte olağanüstü bir şey inşa edelim."