Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı.

Teknoloji alanındaki hamleleriyle gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter'ı satın almak için görüşmelerini sürdürüyordu.

Twitter'ı satın aldı

Daha önce 43 milyar dolarlık teklifte bulunan Musk, 44 milyar dolarla Twitter'ın yeni sahibi oldu.

Twitter’ın tamamının Musk’a ait bir kuruluş tarafından hisse başına 54,20 dolardan satın alınacağı ve satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter’ın özel bir şirket haline geleceği ifade edildi.

"Twitter hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır"

Twitter’ı satın alma konusunda varılan anlaşmayı yaptığı basın açıklaması ile duyuran Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır” dedi.

"Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum"

Musk, “Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Twitter'ın CEO'su: Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz

Twitter CEO’su Parag Agrawal ise, "Twitter’ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık" dedi.

Twitter’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor yaptığı açıklamada, "Twitter Yönetim Kurulu, Elon’un teklifini değer, kesinlik ve finansmana odaklanarak titiz bir değerlendirme süreci yürüttü. Önerilen işlem önemli bir nakit primi sağlayacak ve bunun Twitter hissedarları için ileriye dönük en iyi yol olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yönetim kurulu maaş almayacak'

Musk, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Twitter’ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini belirtmişti.

Tesla CEO'su, Twitter’ın yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurgulamıştı.

'Zehirli hap' mekanizması

Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın şirketin tamamını satın alma teklifini engellemek için "zehirli hap" adlı savunma mekanizmasını devreye alma konusunda görüş birliğine varmıştı.

Musk, Twitter'da yüzde 9 oranına hisseye sahip. Mekanizmanın, hisselerin yüzde 15 veya daha yüksek oranda artması halinde devreye girmesi bekleniyordu.