Elon Musk: Twitter’ı satın alırsam yönetim kuruluna maaş vermeyeceğim

Elon Musk, Twitter'ı tamamen satın aldığında yönetim kurulundakilere maaş verilmeyeceğini söyledi.

SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın, Twitter'a olan ilgisi katlanarak artıyor. Musk, geride bıraktığımız günlerde Twitter'ın yüzde 9,2'sini yaklaşık 3 milyar dolara satın almıştı.

Daha sonra ise Musk, Twitter'ın tamamı için yaklaşık 43 milyar dolarlık bir satın alma teklifinde bulunmuştu.

Elon Musk: Yönetim kurulu maaş almayacak

AA'da yer alan habere göre Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter’ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini belirtti.

Tesla CEO'su, Twitter’ın yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurguladı.

Twitter satın almaya sıcak bakmıyor

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oy birliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtiliyor. ​​​​​​​

Twitter yönetim kurulunun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı, ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Twitter’ın 43 milyar dolarlık satın alım teklifini kabul etmemesi durumunda bir B planı olduğunu açıklayan Musk, bu plan hakkında henüz açıklama yapmadı.