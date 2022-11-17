Elon Musk, Twitter'ı yönetecek yeni lider arıyor

Elon Musk, Twitter'ı yönetebilecek yeni bir lider arayışında olduğunu açıkladı.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

Twitter "düzelene" kadar sürekli olarak şirketin San Francisco'daki merkezinde kalacağınI söyleyen Musk, ayrıca çalışanlarından yoğun çalışma temposuna ayak uydurmalarını istedi.

Elon Musk: Yeni lider arıyorum

Elon Musk, Twitter genel merkezinde geçirdiği süreyi azaltmak için yeni bir lider arayışında olduğunu duyurdu.

Twitter'ın yeni sahibi, sosyal medya platformu yeterince güçlenene kadar şirketin başında duracağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Musk, bu hafta Twitter'ın organizasyonel yapılanmasını tamamlayacağını söyledi.

Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'in yeniden Twitter'ın başına geçeceği iddiaları vardı.

Daha önce, asla bir daha Twitter'a dönmeyeceğini açıklayan Dorsey, bu sözlerini yineledi ve CEO'luk koltuğuna oturmayacağını belirtti.