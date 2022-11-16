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    Elon Musk: Twitter'ın genel merkezinde uyuyacağım

    Elon Musk, Twitter "düzelene" kadar sürekli olarak şirketin San Francisco'daki merkezinde kalacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:28
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    Elon Musk: Twitter'ın genel merkezinde uyuyacağım

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    Twitter Blue üzerindeki değişiklikler, mavi tik ve gri tik rozetler, yöneticiler dahil çalışanların yarısının işten kavulması ve diğer bazı olaylar, tüm gözleri Twitter'ın üzerine çekti.

    Elon Musk: Twitter genel merkezinde kalacağım

    Elon Musk, Twitter "düzelene" kadar sürekli olarak şirketin San Francisco'daki merkezinde kalacağını söyledi.

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü milyarder, "Bütün gece Twitter San Francisco merkezindeydim. Kuruluş düzelene kadar burada çalışacak ve uyuyacağım." dedi.

    Elon Musk, daha önce haftanın yedi günü sabahtan akşama kadar çalıştığını, ancak bunu kimseye tavsiye etmediğini söylemişti.

    twitter elon musk


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