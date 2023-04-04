Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştirdi! Yeni logoda Dogecoin yer alacak Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan çılgın bir hamle daha geldi. Elon Musk, Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

ensonhaber.com

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz aylarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve platformda köklü değişiklikler yapmıştı.

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da, gündem olacak bir değişikliğe imza attı.

Uygulamaya giren kullanıcılar, Twitter ile özdeşleşen 'mavi kuş' logosu yerine farklı bir logo ile karşılaştı.

Yeni logo Dogecoin

Twitter'in sahibi Elon Musk, uygulamanın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

Kullanıcılar Dogecoin'i simgeleyen 'köpek' logosuyla karşılaşmaya başladı.

Yüzde 30 arttı

Logonun Twitter anasayfasında görüntülenmeye başlamasının ardından Dogecoin'da büyük bir artış yaşandı, yüzde 30'un üzerinde değer kazandı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın satın aldığı platformdaki logo değişikliğinin geçici olduğu ve zamanlamasının tesadüf olmadığı düşünülüyor.

Resmi açıklama gelmedi

Değişikliğin ardından şirketten resmi açıklama yapılmazken Elon Musk, attığı tweet'le merak uyandırdı.

Twee'tdeki karikatürde Shiba cinsi köpek, otomobil sürerken yakalandığı polise ehliyetini veriyor.

Ehliyetteki mavi kuş fotoğrafı için "O eski fotoğraf." diyor.