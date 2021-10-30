Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
587.283
-0.16%
BTXN Coin
25.39
5.52%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    Elon Musk üniversite kuracak

    Elon Musk, Twitter hesabından 'Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü' isimli bir üniversite kuracağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 06:39
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 06:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk üniversite kuracak

    Tesla ve SpaceX CEO'su, ABD'li milyarder Elon Musk, Forbes dergisinin milyarderler listesine göre dünyanın en zengin insanı ünvanını ele geçirdi.

    Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni projesini duyurdu.

    Paylaşımda, "Yeni üniversite kurmayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" ifadelerini kullandı.

    ''HERKES TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK''

    Milyarder girişimci, üniversitenin ''herkes tarafından takdir edileceğini'' sözlerine ekledi.

    Ayrıca Musk, geçtiğimiz günlerde ABD'de gündemde olan ''milyarderlere daha fazla vergi'' tasarısına tepki göstermişti.

    Elon Musk üniversite kuracak #1

    Elon Musk üniversite kuracak #2

    Elon Musk üniversite kuracak #3

    Elon Musk üniversite kuracak #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir