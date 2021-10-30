Elon Musk üniversite kuracak

Elon Musk, Twitter hesabından 'Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü' isimli bir üniversite kuracağını duyurdu.

Tesla ve SpaceX CEO'su, ABD'li milyarder Elon Musk, Forbes dergisinin milyarderler listesine göre dünyanın en zengin insanı ünvanını ele geçirdi.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni projesini duyurdu.

Paylaşımda, "Yeni üniversite kurmayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" ifadelerini kullandı.

''HERKES TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK''

Milyarder girişimci, üniversitenin ''herkes tarafından takdir edileceğini'' sözlerine ekledi.



Ayrıca Musk, geçtiğimiz günlerde ABD'de gündemde olan ''milyarderlere daha fazla vergi'' tasarısına tepki göstermişti.