Elon Musk uyardı: Tesla hisseleri aniden çakılabilir

Hisseleri son haftalarda rekor üstüne rekor kıran Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirket çalışanlarına önemli uyarılarda bulundu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs salgınından etkilenmeyerek büyümeye devam ediyor.

Tesla hisse senetleri, geçtiğimiz haftalarda 400 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşarak General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'i geçmişti. Şirket hisseleri rekor kırmaya devam ederken, Tesla'nın piyasa değeri ilk defa 500 milyar dolara ulaştı.

ELON MUSK: BİR ANDA ÇAKILABİLİRİZ

Hisselerin zirve yaptığı dönemde çalışanlarına bir uyarı e-maili gönderen Elon Musk, "Bu kesinlikle doğru değil. Kârlılığımıza baktığımız zaman, geçen sene yüzde 1 ile çok düşük olduğunu görüyoruz. Yatırımcılar gelecekteki kârlılığımıza çok fazla inanıyor.

Eğer bunun gerçekleşmeyeceği sonucuna varırlarsa, hisselerimiz bir anda balyoz altında kalan sufle gibi çakılabilir." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ALABİLECEĞİ FİYATI SUNMALIYIZ"

Söz konusu e-mailde, daha da önemli olanın araçlarını uygun fiyatlı hale getirmek olduğunu belirten Musk, "Parayı nasıl harcadığımız konusunda daha akıllı olmalıyız. Bu parça ve üretim maliyetlerini düşürüp tasarımı sadeleştirirken, kalite ve özellikleri yükseltmek için binlerce iyi fikre ihtiyaç duyduğumuz zorlu bir oyun.

Elektrik devrimini gerçekleştirebilmek için elektrikli araçları, pilleri ve güneş enerjisini herkesin alabileceği fiyata getirmeliyiz." dedi.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın kişisel serveti, geçtiğimiz günlerde 128 milyar doları aşarak Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bırakmıştı.

Instagram: @eshteknoloji

