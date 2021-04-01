Elon Musk, yeni Dragon kapsülü tasarımını paylaştı

Elon Musk, astronotlara uzayda olduklarını fazlasıyla hissettirecek yeni Dragon kapsülünün tasarımını yayınladı.

Geçtiğimiz yıl, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü, ilk görevinde NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımıştı.

SpaceX, uzay aracının tepesinde astronotların içinde oturabileceği cam bir bölmenin yer aldığı yeni bir Dragon kapsülü üzerinde çalışıyor.

Resmi SpaceX hesabının "Mürettebat için yeni bir manzara" ifadeleriyle paylaştığı tweet'te görülen Dragon kapsülü, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak.

SpaceX CEO'su Elon Musk fotoğrafı retweetleyerek, "uzayda olduğunuzu en çok hissedeceğiniz yerin muhtemelen camdan bir kubbenin içi" olduğunu belirtti.

7 YOLCU TAŞIYABİLİYOR

Dragon kapsülü, uçuş sırasında aracı çalıştırmak ve yönlendirmek için kullanılan 16 Draco iticisi sayesinde tek seferde 7'ye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Kapsülün geçtiğimiz yıl kullanılan modelinin her yeri kapalıydı. Ancak yeni tasarımının en tepesinde yer alan kubbeli yapı sayesinde, astronotlar yolculuk sırasında dışarıyı izleyebilecek.