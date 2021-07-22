Elon Musk yeniden Bitcoin ile Tesla satacak

Elektrikli otomobil üreticisi ve Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, Bitcon'i ödeme türü olarak tekrar kabul edebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz zamanlarda Bitcoin üzerinden piyasaları sarsan açıklamalarda bulunan Elon Musk, yeniden Bitcoin ile Tesla satabileceğinin sinyalini verdi.

"BÜYÜK OLASILIKLA"

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, şirketin Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" yeniden başlayacağını belirtti.

Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX'in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı.

ÇİN'DEKİ KÖMÜR SANTRALİ KAPATILDI

Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin'de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı.

Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk, mayıs ayında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, "kripto para iyi bir fikir… Ama bu çevreye zarar verme pahasına olamaz" paylaşımıyla çevresel endişesini gerekçe göstererek, Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını bildirmişti.