Elon Musk, yüksek teklife rağmen yaptığı NFT şarkısını satmaktan vazgeçti

Elon Musk, yüksek teklife rağmen yaptığı NFT şarkısını satmaktan vazgeçti

Elon Musk, yaptığı NFT şarkısına gelen 1.1 milyon dolarlık teklife rağmen, şarkıyı satmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Son zamanlarda yaptığı Dogecoin paylaşımlarıyla piyasaları manipüle etmekle suçlanan Elon Musk, bu sefer de son günlerin popüler teknolojisi NFT'ye merak saldı.

Ünlü girişimci, NFT üzerine yaptığı şarkıyı yine NFT olarak satışa çıkardı. Musk'ın 15 Mart'ta satışa çıkardığı NFT'sine tam 1.1 milyon dolarlık teklif geldi.

Elon Musk'ın paylaştığı şarkının videosunda, üzerinde NFT yazan bir ödül bulunuyor. Ödülün üstünde, "Bilgisayarlar asla uyumaz" ve "Hodl" ifadeleri yer alıyor.

Hodl, Musk'ın da yatırımcısı olduğu kripto para dünyasında eldeki kripto paralı tutmak (İngilizce hold) anlamına geliyor.

Elon Musk'tan NFT'ye özel şarkı - VİDEO





SATMAKTAN VAZGEÇTİ

Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Elon Musk, 1.1 milyon dolarlık teklife rağmen şarkıyı satmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Musk'ın partneri ve çocuğunun annesi şarkıcı Grimes, mart ayının başında 10 şarkıdan oluşan dijital koleksiyonunu NFT olarak satışa çıkarmış ve 6 milyon dolarlık ödeme almıştı.





NFT NEDİR

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.