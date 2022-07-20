Yunanistan'da tatil yapan Musk'ın, son derece keyifli olduğu görüldü. Musk, tatili sırasında kameralara yansıdı.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yaz tatili için rotasını Yunanistan'a çevirdi.

Musk, Yunanistan'ın Mikonos adasında beraberindekilerle birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Musk güneşlendi

Son derece neşeli olduğu anlaşılan Amerikalı teknoloji milyarderinin, lüks bir yatta güneşlendiği anlar kameraya yansıdı.

51 yaşındaki Musk, yeni evli arkadaşları olan iş insanı Ari Emanuel ve moda tasarımcısı Sarah Staudinger'in de dahil olduğu küçük bir grupla birlikte tatil yaptı.

Elon Musk, Yunan adası Mikonos'ta tatilde ViDEO

Yatın haftalığı 20 bin dolar

Page Six'in haberine göre, üç kabinde altı misafir ağırlayabilen yatın haftalığı yaklaşık 20 bin dolar.

Beyaz tişört ve koyu renkte güneş gözlüğü takan Musk, adayı keşfe çıkmadan önce kendini suya bıraktı.

Amerikalı milyarderin keyfi yerinde

Twitter'ı satın alma işleminden vazgeçen Musk'ın, kendisine açılan dava nedeniyle hiç de rahatsız olmaması dikkat çekti.

Elon Musk, Twitter'ı ilk olarak nisan ayında 44 milyar dolara satın almayı kabul etti, ancak platformun kullanıcılarının yüzde kaçının bot olduğu konusunda "yalan söylüyor olabileceği inancıyla" bu ayın başlarında anlaşmadan çekildi.