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    Elon Musk’ı eleştiren iki çalışan Tesla'dan kovuldu

    Tesla, Elon Musk’ı eleştiren iki çalışanını yasalara aykırı şekilde işten çıkarmakla suçlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:33
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    Elon Musk’ı eleştiren iki çalışan Tesla'dan kovuldu

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve çok tartışılacak kararlara imza atmıştı.

    Şirketin yeni sahibi Musk, Twitter'da çok sayıda çalışanı işten çıkarırken, şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkilileri de istifa ettiklerini duyurmuştu.

    Elon Musk'ı eleştirenler Tesla'dan kovuluyor

    Tesla, Elon Musk’ı eleştiren iki çalışanını yasalara aykırı şekilde işten çıkarmakla suçlanıyor.

    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan iki eski Tesla çalışanı, konuyu ABD Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu’na taşıdı.

    Söz konusu işten çıkarma kararının, işçilerin ifade özgürlüğünü güvence altına alan federal yasalara aykırı olduğu bildirildi.

    Çalışanlar, Tesla’nın tacizle mücadele politikasındaki yetersizliğini ve koronavirüs sonrası ofise dönüş politikalarını eleştirdikleri için kovulduklarını söylüyor.

    tesla


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