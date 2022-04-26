Elon Musk'ın 70 milyon dolarlık özel jeti görüntülendi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahip olduğu Gulfstream G650ER adlı özel jetin içinden fotoğraflar yayınlandı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, maddi varlıklarının çok fazla dikkat dağıttığını ve esas olarak Mars'a gitmek ve "Dünya için sürdürülebilir enerji üzerinde çalışmak" gibi daha yüksek hedefleri olduğunu söylemişti.

Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, geçtiğimiz aylarda son evini de sattığını duyurmuştu.

ABD’li sivil havacılık şirketi Gulfstream'in amiral gemisi uçağı G650ER ise Musk'ın mütevazı hayatının tek istisnası olarak göze çarpıyor.

Özel jetten fotoğraflar

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da sahip olduğu Gulfstream G650ER jetinin içinden fotoğraflar yayınlandı.

Uçağı 2016 yılında yaklaşık 70 milyon dolara satın alan Tesla ve SpaceX CEO’suna 1 saatlik uçuş, yaklaşık 3 bin 600 dolara mâl oluyor.

Nisan ayında TED Konferansı'nda konuşan Musk, kişisel tüketim için yılda milyarlarca dolar harcamadığını, ancak özel jetinin tutumlu yaşam tarzının bir istisnası olduğunu belirterek, “Bir evim ya da yatım yok. Tatil yapmıyorum. Tek istisnam bu uçak. Çünkü onu kullanmazsam, çalışmak için kullanacağım zaman daralıyor.” demişti.

Öte yandan, Gulfstream G650ER’in fiyatları 66,5 milyon dolardan başlıyor. ve şletme maliyetleri milyonlarca doları buluyor.

Washington Post tarafından elde edilen uçuş kayıtlarına göre Musk, özel jetine yalnızca 2018'de ABD, Avrupa ve Asya'da uçarak 700 bin dolar harcadı.

Gazetenin bildirdiğine göre, Musk aynı yıl 250’den fazla destinasyona uçtu ve 250 bin kilometreden fazla bir mesafe katetti.

Özel jette neler var

19 kişilik jetin, yiyecek ve içeceklerin hazırlanabileceği bir mutfağı bulunuyor. Mutfakta ayrıca iki saklama bölmesi, bir mikrodalga fırın ve bir konveksiyon fırın yer alıyor. Uçağın parçalarını kontrol eden bir dokunmatik ekran, mutfağın ön duvarına yerleştirilmiş halde görünüyor.

30 metre uzunluğundaki jet, aynı zamanda özelleştirilebilir bir iç mekana sahip. Dört yaşam alanı bulunan uçağın ana kabini, 10 koltuk ve bir kanepeden oluşuyor.