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    Elon Musk’ın bot hesap tahmini yanlış çıktı

    Twitter'ı satın alma anlaşmasını, bot hesaplar yüzünden iptal eden Elon Musk, söylediklerinde haksız çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 12:12
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    Elon Musk’ın bot hesap tahmini yanlış çıktı

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

    Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

    Elon Musk'ın bot iddiaları asılsız çıktı

    Musk’ın, Twitter kullanıcı verilerini analiz etmek için tuttuğu iki firma Twitter’daki bot tahminlerini bildirdi.

    Cyabra firması Musk’a Twitter’ın muhtemelen yüzde 11 bot veya sahte hesaplara sahip olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

    Diğer şirket CounterAction ise analizi sonucunda, bot ve spam hesapların yüzde 5,3 olduğunu bildirdi.

    Mayıs ayında Musk, Twitter’da platformdaki sahte veya spam hesapların yüzde 20’den çok yüksek olabileceğini açıklamıştı.

    Elon Musk’ın bot hesap tahmini yanlış çıktı #1

    Elon Musk, bu sonuçları saklamakla suçlanıyor

    Twitter’ın avukatı, Musk’ın seçtiği firmaların elde ettikleri sonuçların Twitter’ın iddialarıyla çok uyumlu olduğunu ve bu sonuçları insanlardan sakladığını söylüyor.

    İki taraf arasında mahkeme dışı bir anlaşma olabileceğine dair spekülasyonlar devam ederken, davanın 17 Ekim’de başlayacağı belirtiliyor.


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